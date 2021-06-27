وزارة الداخلية تعلن عن رغبتها بتطويع عدد من الشبان بجهاز قوى الأمن الداخلي

أعلنت وزارة الداخلية عن رغبتها في تطويع عدد من الشبان من مواطني الجمهورية العربية السورية بجهاز قوى الأمن الداخلي



وبينت الوزارة أن المتطوعين بصفة صف ضباط من حملة شهادة المعاهد المتوسطة الفنية اختصاص (كهرباء – إلكترون – حواسيب - معلوماتية) أو مايعادلها ،وشرطيين أفراد من حملة الشهادة الثانوية بكافة فروعها للخدمة في إدارة المعلوماتية وفروع وأقسام المعلوماتية بكافة الوحدات الشرطية .



وأوضحت الوزارة أن المقبولين سيخضعون بصفة صف ضباط لدورة تدريبية مدتها عشرة أشهر تتضمن أربعة أشهر مران وبعد اجتيازهم فترة المران بنجاح يمنح خريجو هذه الدورة رتبة رقيب أول درجة أولى .



كما سيخضع المقبولون بصفة أفراد لدورة تدريبية مدتها ستة أشهر ويمنح خريجو هذه الدورة رتبة شرطي درجة أولى .



وطلبت الوزارة من الراغبين بالتطوع الحضور إلى مبنى كلية الشرطة بدمشق وذلك بالساعة التاسعة من تاريخ 2021/7/19م مصطحبين معهم البطاقات الشخصية ودفاتر خدمة العلم وصورة مصدقة عن الشهادة لإجراء الفحوص الطبية والثقافية والمقابلة.



يذكرأنه من شروط القبول للمتقدم :



1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم منذ أكثر من خمس سنوات وغير متزوج بأجنبية.



2- أن لا يقل العمر عن /18/ عاما ولا يزيد عن /33/ عاما بتاريخ القبول .



3- أن يكون حائزاً على الشهادة المطلوبة المحددة بالبنود السابقة.



4- حسن السيرة والسلوك.



5- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.



6- أن يكون حائزاً على الكفاءة البدنية ولا يقل طول القامة عن /162/ سم.



7- يقبل تطوع الذين أدوا الخدمة الإلزامية والذين لم يؤدوها.



8- ورقة غير عامل بالدولة وأن يحصل طالب التطوع على موافقة إدارته إذا كان من العاملين في الدولة .