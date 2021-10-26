"هيئة تحرير الشام" تهاجم "جند الشام" في ريفي إدلب واللاذقية

هاجمت "هيئة تحرير الشام مجموعات مسلّحة من بينها جند الشام في ريفي إدلب واللاذقية".

وحصلت "الاشتباكات في جسر الشغور بإدلب وتلة زيتونة بريف اللاذقية بين الهيئة والمجموعات المسلحة".



و قتل "جند الشام" وأسر مجموعة لهيئة تحرير الشام خلال هجومها على نقاطه بريف اللاذقية.



الجدير بالذكر أنّ "جند الشام" يقودها المدعو مسلم الشيشاني الذي بايع تنظيم "القاعدة" سابقاً.



وأصدرت مجموعة "جند الله" التي تقاتل إلى جانب "جند الشام" بياناً أكدت فيه أنّها "تقاتل مع إخوانها المجاهدين أعداء الله من الروس والمجوس والنصيرية".



وفي وقتٍ سابق، من تموز/يوليو الماضي، أعلن ما يسمى "جند الشام" الذي ينشط بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، حلّ نفسه وسحب نقاطه العسكرية من محاور شمال اللاذقية، بعد ضغوطٍ تعرّض لها من "هيئة تحرير الشام".