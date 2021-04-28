هذا ما يحدث لجسمك عند تناول منقوع الثوم

ينصح الكثير من الأطباء بتناول منقوع الثوم لتقوية الجهاز المناعي ولمكافحة الإصابة بعديد من الأمراض وأنواع مختلفة من العدوى.



كما يمكن تناوله ساخنًا وبشكل منتظم. كعلاج شائع لأعراض البرد مثل التهاب الحنجرة والسعال. ويعمل على تعزيز جمال البشرة والشعر.



ماهي فوائد ماء الثوم لصحة الجسم والبشرة والشعر؟



– يعمل على تنقية الجسم من السموم



– يساعد على توازن مستويات السكر في الدم



– يعمل بشكل ملحوظ على خفض نسبة الكوليسترول



– تقوية الإبصار



– تعزيز الحياة الجنسية



– مفيد لصحة البشرة



– تقليل تساقط الشعر



كيفية تحضير المنقوع:



المكونات:



4 فصوص ثوم



½ كوب عصير ليمون



½ كوب عسل أبيض



الطريقة:



– نقوم بملء قدر بثلاثة أكواب من الماء



– ثم نضيف فصوص الثوم بعد تقشيرها وتقطيعها إلى نصفين.



– نترك الماء ليغلي لبضع دقائق.

-بعد أن يغلي الماء، نزيل القدر من على النار ونترك المشروب جانبا ليبرد قليلا مع تغطيته.



– نضيف العسل وعصير الليمون إلى ماء الثوم الدافئ.



-يمكن إضافة شرائح من الزنجبيل الطازج عند تحضير ماء الثوم لتعزيز نكهته وفوائده الصحية، كما أنها تقلل من رائحة الثوم القوية.



-نتناول ماء الثوم الدافئ كل صباح لتعزيز نشاط الجسم وتقوية الجهاز المناعي.