الاحتلال الأمريكي يدخل 40 شاحنة محملة بأسلحة إلى قواعده غير الشرعية في ريف الحسكة
العثور على مقبرة جماعية قرب حقل العمر في ريف دير الزور
الهجوم الروسي الأكبر منذ 2015: استهداف أنقرة... عبر «فيلق الشام»
أكثر من 170 قتيل وجريح إثر غارات سورية-روسية على مقر لمسلحي تركيا في ريف إدلب
سلطات الاحتلال تفرض إغلاق شامل على قرية مجدل شمس
قصف تركي على ريف الحسكة
ميليشيا “قسد” تختطف 50 مدنياً من قرى ريف الرقة
طائرات مجهولة تستهدف اجتماعاً لقياديي المجموعات المسلحة في ريف إدلب
الاحتلال الأمريكي يخرج 40 صهريجاً من النفط السوري إلى الأراضي العراقية
قتلى وجرحى جراء استهدافات مجهولة لحراقات النفط السوري المسروق شمالي البلاد
ميليشيا “قسد” تقتحم بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي وتختطف عدداً من أبنائها
موسكو تتهم واشنطن بتشجيع الأكراد على الانفصال عن سوريا
البحرية الروسية ترافق ناقلة النفط الإيرانية “سماح” إلى سورية
استشهاد المشرف العام على المركز الدولي لمواجهة التطرّف الشيخ محمد عدنان أفيوني
الطيران الحربي السوري-الروسي يستهدف مواقع للمسلحين في ريف إدلب

ميزة جديدة في واتساب تمنع الدردشات المزعجة

أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق واتساب تجنب الدردشات المزعجة إلى الأبد، بعد أن كان التطبيق يتيح هذه الميزة لمدة أقصاها عام واحد فقط.

ويتيح واتساب في إصداره التجريبي للأجهزة العاملة بنظام آندرويد ويحمل الرقم 2.20.201.10، إمكانية كتم صوت الدردشة إلى الأبد، من أجل تجنب الرسائل المزعجة من بعض الأشخاص أو المجموعات.

واستبدلت شركة واتساب خيار الكتم لمدة عام بـ”دائم”، الأمر الذي اعتبره كثيرون خياراً ذكياً، إذ كان يتعين على المستخدم إعادة تفعيل هذه الخاصية كل عام.

وإليك طرقة تفعيل كتم الدردشات المزعجة: أولاً، افتح تطبيق واتساب، ثانياً، انتقل إلى الدردشة التي تريد كتمها، ثالثاً، اضغط على اسم المجموعة أو جهة الاتصال، رابعاً، اضغط على خيار كتم الصوت وحدده دائماً (أو خيارات أخرى).

اتباع نفس الخطوات في تطبيق واتساب على أجهزة الحاسوب العادية.