مياه الحسكة تعلن إعادة الضخ لأحيائها وتكشف عن اجتماع مع الطرف الروسي

أكد مدير عام مؤسسة المياه في الحسكة المهندس محمود العكلة بدء ضخ المياه باتجاه أحياء الناصرة والمشيرفة والكلاسة والعمران والمعيشية والكبابة والزراعة بمدينة الحسكة، بعد تأخر بالضخ استمر 5 أيام متتالية، نتيجة انقطاعات الكهرباء المتكررة بسبب التعديات على خط الكهرباء ٢٠ ك.ف المغذي لمشروع آبار علوك بريف رأس العين التي تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي.



وأوضح العكلة أن سبب التأخر هو التعديات على خط الكهرباء المغذي لمحطة آبار علوك بريف رأس العين المحتلة الواصل من محطة تحويل كهرباء الدرباسية بسبب قيام المسلحين التابعين للاحتلال التركي بالتعدي على الخط ما أدى لحدوث انقطاعات بعملية الضخ من المحطة الواصلة إلى خزانات محطة الحمة شمالي مدينة الحسكة.



وبين العكلة أنه تم عقد اجتماع مطول مع الطرف الروسي أمس الجمعة بالقامشلي بوجود عدد من مهندسي مؤسسة المياه بهدف إجراء حملة لإزالة التعديات على خط الكهرباء خلال الأيام القادمة.