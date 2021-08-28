موسم المدارس يؤرق الاهالي: ٨٥ الف ليرة تكلفة قرطاسية الطالب الواحد

حيث يتراوح سعر الدفتر الواحد، حجم 200 طبق، ما بين 2000-3000 ليرة، في دمشق، وتقل عنها محافظتي اللاذقية وحمص بنسبة 30% في بعض الأصناف.

أما عن أقلام الرصاص فيبلغ سعرها وسطياً 700 ليرة سورية للقلم الواحد، وتزيد عنها أقلام الحبر الجافة وتصل إلى 800 ليرة سورية وسطياً، فيما تقل أو تزيد التكلفة حسب صنف القلم وجودته.