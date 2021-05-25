مواطن يتعرض للسرقة في قسم الأمانات في مجمع للسورية للتجارة

اشتكى أحد المواطنين في اللاذقية، سرقة أكياس فيها بعض المواد الغذائية كان قد وضعها في قسم الأمانات أثناء دخوله للتسوق من مجمع أفاميا التابع للسورية للتجارة في اللاذقية.



وروى المشتكي بحسب ما نقل عنه تلفزيون الخبر: “حوالي الساعة الثانية ظهر السبت، وضعت أكياساً فيها بعض المواد الغذائية، بينها ليتر زيت دوار شمس، إضافة لسلع أخرى، لدى موظفة في قسم الأمانات الموجود عند مدخل المجمع”.



وأضاف المشتكي: “بعد تجوالي في المجمع، عدت لأخذ الأغراض من قسم الأمانات، لكنني لم أجد الأكياس التي وضعتها على الطاولة أثناء دخولي ولا الموظفة التي كانت موجودة حينها”.



واللافت، حسب المشتكي، أنه “كانت هناك أيضاً امرأة تشكو من سرقة أكياس لها أيضاً”.



وتابع المشتكي: “سألت الشاب الموجود في قسم الأمانات عن أغراضي، ليرد عليّ بأنه لا يوجد شيء لديه في الأمانات”.



وبيّن المشتكي أنه عندما سأل عن وجود كاميرات في المجمع، قام مدير القسم بالعودة لتسجيلات الكاميرا وشاهدنا شاباً يدخل المجمع ويسرق الأكياس من قسم الأمانات الذي لم يكن فيه أحد من الموظفين، ثم يلوذ بالفرار”.



وأردف المشتكي: “عندما طالبت بأغراضي، وأن لي حق ويجب أن أسترده، رد علي موظفو المجمع (شو نعملك، بدك تشتكي روح اشتكي)”.



واستطرد المشتكي شارحاً: “توجهت برفقة السيدة التي سرقت هي الأخرى، إلى مدير المجمع في الطابق الثاني لنشكو له ما حدث معنا، إلا أنه لم يكن متجاوباً”.



بدوره، قال مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية شادي دلالة لتلفزيون الخبر: “يوجد ضغط على المجمع نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين، حيث تتراوح قيمة المبيعات يومياً بين 15 – 50 مليون ليرة”.



وأضاف دلالة: “نتيجة الإقبال الكبير على المجمع، يحصل أحياناً ملابسات بالنسبة لقسم الأمانات، وقد ضبطنا أكثر من حالة سرقة داخل المجمع، وأبلغنا قسم الشرطة”.



ورداً على سؤالنا عن عدم وجود أي موظف في قسم الأمانات أثناء عملية السرقة، بحسب تسجيلات الكاميرا التي شاهدها المشتكي، أكد دلالة “وجود شاب وفتاة في قسم الأمانات بالمجمع، وأنهما بالإضافة لعملهما في قسم الأمانات يقومان بمطابقة المواد والسلع التي بحوزة الزبون مع بطاقة الشراء (الفيش) منعاً لأي عملية سرقة”.



وأشار دلالة إلى أن “حالات السرقة داخل المجمع تتم بطريقة المغافلة، وأن هناك حالات سرقة متكررة”، مبيناً أنه “سيتخذون الاجراءات اللازمة حيال هذا الموضوع مع الجهات الشرطية”.