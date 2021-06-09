منصات ومواقع إخبارية عالمية تتعرض لأعطال مفاجئة

تعرضت منصات تواصل اجتماعي ومواقع إلكترونية حكومية وإخبارية في أنحاء العالم لأعطال أمس الثلاثاء، وأشارت بعض الأنباء إلى عطل فني في شركة فاستلي الأمريكية الموفرة لخدمات الحوسبة السحابية.



وقالت مراصد مختصة بالكشف عن أعطال الإنترنت إن مواقع ذات معدلات زيارة عالية منها ريديت وأمازون وسي.إن.إن وباي بال وسبوتيفاي ونيويورك تايمز واجهت مشكلات.



وكتب النائب العام بالمملكة المتحدة على تويتر أن الموقع الرئيسي للحكومة البريطانية تعطل، وأرفق مع تغريدته عنوان بريد إلكتروني للاستفسارات.



وقالت وكالة رويترز إنه لم يعرف السبب الفعلي للعطل، مشيرة إلى أنّ قرابة 21 ألفاً من مستخدمي منصة ريديت للتواصل الاجتماعي واجهوا مشكلات، بينما أبلغ أكثر من ألفي مستخدم بحدوث مشكلات في موقع أمازون



وواجهت المواقع الإلكترونية التي تديرها إصدارات إخبارية منها فاينانشال تايمز وجارديان ونيويورك تايمز وبلومبرج أعطالاً.