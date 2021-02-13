منتخب سورية للرياضات الخاصة يحرز فضيات جديدة في بطولة فزاع الدولية

أحرز منتخب سورية للرياضات الخاصة لألعاب القوى ثلاث ميداليات فضية جديدة إلى رصيده في بطولة فزاع الدولية المقامة حاليا في الإمارات العربية المتحدة المرحلة التأهلية الأخيرة لبارالمبيك طوكيو.



وجاءت الفضيات الثلاث عبر محمد خالد محمد بمسابقة رمي الرمح حيث حقق رقما قدره 69ر43 مترا وعلاء عبد السلام برمي الكرة الحديدية لمسافة 52ر7 أمتار وعلي اسعد برمي الكرة الحديدية وتحطيم الرقم السوري السابق المسجل باسمه إضافة إلى تحقيقه رقما سوريا جديدا برمي القرص لفئة المكفوفين قدره 61ر31 مترا حيث حل رابعا ضمن هذه المسابقة.