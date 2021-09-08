مقتل شخص بتفجيرين متتالين في مدينة رأس العين

قتل عراقي وأُصيب اثنين من السوريين نتيجة لتفجير عبوتين ناسفتين بشكل متتال في مدينة “رأس العين”، في ريف الحسكة الشمالي الغربي.



وقالت مصادر أهلية، إن المدينة الخاضعة لسيطرة القوات التركية شهدت صباح اليوم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من “حاجز السوق”، اقتصرت أضراره على الماديات، إلا أن عبوة ثانية انفجرت بعد تجمهر السكان ما أودى بحياة شخص يحمل الجنسية العراقية وإصابة اثنين من السكان بجراح نقلوا على إثرها إلى “المشفى الوطني”، الخاضع حالياً لسيطرة ما يسمى بـ “الائتلاف المعارض”.



وتشهد المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي من ريف محافظتي الحسكة والرقة عمليات تفجير مستمرة منذ شهر تشرين الأول من العام 2019، وهو تاريخ دخول قوات الاحتلال إلى المنطقة بالتعاون مع الفصائل الموالية لها بعد انسحاب “قوات سوريا الديمقراطية-قسد”، ضمن عملية أطلقت عليها تركيا تسمية “نبع السلام”، في حينها.



ويشتكي السكان من الانفلات الأمني الذي تعيشه المنطقة منذ دخول الأتراك وفصائلهم، والناجم عن التفجيرات والخلافات المتبادلة بين الفصائل الموالية لأنقرة والتي تتحول إلى اشتباكات مسلحة في شوارع المدن والقرى، الأمر الذي يفضي إلى سقوط خسائر بشرية في صفوف المدنيين.



محمود عبد اللطيف - أثر