معبر الدبوسية.. الحركة عادت بشكل طبيعي بعدما أعاد لبنان فتح معبر العبودية

كشف مصدر في معبر الدبوسية الحدودي مع لبنان أن الجانب اللبناني أعاد افتتاح معبر العبودية الذي يقع في الجانب اللبناني بعدما توقف مدة يوم بسبب العطل الذي طرأ على المولدة الكهربائية الخاصة بسنترال العبودية في عكار، مؤكداً أن الحركة عادت إليه بشكل طبيعي سواء في عبور الأفراد من الجانبين أو في عبور الشاحنات والبرادات المحملة بالبضائع.



وأكد المصدر أن معبر الدبوسية مفتوح لأي سوري يرغب في العودة إلى البلاد، على حين بالنسبة للجنسيات الأخرى فهناك شروط محددة للسماح لها بالعبور.



المصدر أشار إلى أنه لم يحدث أي تغير بالنسبة للإجراءات الخاصة بكورونا، موضحاً أن الشخص الذي يريد المغادرة أو القدوم عليه أن يحمل شهادة اختبار pcr أو شهادة مطعوم تدل على أنه حصل على جرعتين من اللقاح.



وفيما يتعلق بحركة الشاحنات والبرادات المحملة بالبضائع أكد المصدر أن الحركة طبيعية لكنها خفيفة من دون أن يذكر عدد الشاحنات التي تعبر يومياً.



وكان الأمن العام اللبناني أقفل معبر العبودية على الحدود مع سورية بشكل مؤقت، محولاً حركة الدخول إلى معبر العريضة الحدودي. وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن المعبر أقفل بسبب العطل الذي طرأ على المولدة الكهربائية الخاصة بسنترال العبودية في عكار، حيث توقفت بعد ساعات قليلة بطاريات الـups في السنترال عن العمل، ما تسبب أيضاً بفصل نظام الأمن العام الإلكتروني على معبر العبودية الحدودي عن المديرية العامة في بيروت.



أما في معبر نصيب الحدودي مع الأردن فقد كشف مصدر في المعبر أن حركة الأفراد مازالت متوقفة باستثناء السوريين وغير السوريين المقيمين في الأردن ودول الخليج ويرغبون في العودة إلى مقر إقامتهم إضافة إلى السوريين المقيمين في تلك الدول الراغبين في القدوم إلى سورية.



وفيما يتعلق بحركة الشاحنات والبرادات المحملة بالبضائع أكد المصدر أن هناك تحسناً في نقل البضائع من وإلى دول الخليج بعدما تم إلغاء عملية المبادلة مع السيارات الأردنية وبالتالي فإن الشاحنات السورية تتجه إلى دول الخليج بكل سهولة وكذلك بالنسبة للشاحنات الراغبة في تفريغ البضائع في الأردن.



وكانت وزارة الداخلية أصدرت تعميماً عبر صفحتها في «فيسبوك» أنه سيُسمح للسوريين «المقيمين في السعودية ودول الخليج والذين دخلوا إلى سورية بالمرور «ترانزيت» عبر معبري نصيب – جابر إلى دول الخليج شريطة وجود إقامة في دول الخليج والالتزام بالتعليمات الصحية بخصوص فيروس كورونا «شهادة مطعوم – وتحليل pcr »



كما أصدرت تعميماً آخر أنه بعد التنسيق مع الجانب الأردني تم السماح بالمرور ترانزيت عبر المعبر المذكور لجميع السوريين المقيمين في السعودية ودول الخليج والراغبين في زيارة سورية، مع الالتزام بالتعليمات الصحية بخصوص فيروس كورونا.