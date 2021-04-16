مظاهرات بالقامشلي احتجاجا على حرمان ‘قسد’ للأهالي من الخبز

خرج العشرات من سكان بلدة تل حميس بريف القامشلي شمالي محافظة الحسكة بمظاهرة شعبية احتجاجية ضد ممارسات ميليشيات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وتحكمها بلقمة عيش المدنيين واختطافها عدداً منهم.



وذكرت مصادر أهلية أن مجموعة كبيرة من سكان بلدة تل حميس بمنطقة القامشلي بريف الحسكة خرجوا الخميس 15/4/2021بمظاهرة احتجاجاً على ممارسات ميلشيات “قسد” و الاحتلال الامريكي بحقهم و التي تتركز على تجويعهم ونهب خيرات و ثروات البلاد ،ومنع وصول مادة الخبز إليهم.



وتابعت المصادر أن المظاهرة جاءت بعد اقدام مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” وذراعها الامني ميليشيا “الاسايش ” من منع المواطنين الموجودين في ساحة الفرن في البلدة من الحصول على حصصهم من مادة الخبز وأبعدتهم بالقوة من محيط الفرن.



وأشارت المصادر إلى أن” المتظاهرين قطعوا الطرقات الرئيسية بالإطارات والحجارة ورددوا هتافات تطالب بطرد “قسد” ومسلحيها وإغلاق مقارها في البلدة”.



ضمن ممارساتها ضد المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا، اقدمت ما تسمى “الادارة الذاتية ” التي تقودها ميليشيا “قسد” الى رفع سعر كيس الخبز المنتج في المخابز العامة و الخاصة التي استولت عليها بقوة السلاح، حيث يعاني سكان شمال وشرق سوريا من صعوبة كبيرة بالحصول على الخبز وسط أوضاع معيشية صعبة ، بعد قيام ما تسمى “الادارة الذاتية ” برفع سعر كيس الخبز واستيلائها على المطاحن و المخابز العامة.



وذكرت مصادر محلية أن ما تسمى الادارة الذاتية التي تقودها قوات “قسد” رفعت سعر كيس الخبز المنتج في المخابز العامة التي استولت عليها مؤخراً من 200 ل.س الى 300 ل.س ، مع تخفيض عدد ارغفة الخبز من 14 رغيف الى 9 ارغفة فقط ، مع توزيع كيس واحد للأسرة كل يومين.



كما اقدمت “الادارة الذاتية ” على رفع سعر كيلو الخبز منتج في الافران الخاصة الى 200 ل.س بدلاً من 75 ل.س ، ما سيزيد من المعاناة المالية و الاقتصادية للأسر خصوصاً الفقيرة منها.



“الوطن”