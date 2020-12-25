مطالب أردنية بتصدير فائض الخضار إلى سوريا بعد انخفاض أسعارها

طالب نائب رئيس “الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه”، “زهير جويحان”، بتسهيل حركة تصدير فائض الإنتاج الأردني من الخضار إلى سوريا والعراق، نتيجة انخفاض أسعارها في السوق المحلية.



ودعا “جويحان” الحكومة إلى التدخل والتنسيق مع دول الجوار لاستقبال المنتجات الزراعية الأردنية، بهدف دعم المزارعين وتعويض خسائرهم، بحسب ما نقل موقع “الاقتصادي”.





وطلب “حويجان” دعم الناقل الوطني “الملكية” لتمكين المزارعين من التصدير بكلف مخفضة، مرجعاً أسباب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية الأردنية إلى وجود فائض بالإنتاج، نتيجة عدم التصدير بالكميات المعتادة سنوياً، إضافة إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلك.



كما أعلن رئيس “اتحاد مزارعي وادي الأردن”، “عدنان خدام”، “توقف المزارعين عن توريد الخضار والفواكه إلى الأسواق المركزية بسبب انهيار أسعارها، وبعدها بساعات أكد تعليق الإضراب وعودة تزويد الأسواق بالمنتجات الزراعية”.



يذكر أن الأردن جدد قبل أسابيع منع عبور سائقي الشاحنات السورية من أراضيه وصولاً إلى الخليج، دون توضيح الأسباب، رغم تحقيقهم شروط اتفاقية “الترانزيت العربي” للعبور بين الدول العربية، بحسب كلام “اتحاد شركات شحن البضائع الدولي”.