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مصري يحاول قتل زوجته لأنها "خانته في المنام"

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شمال العاصمة المصرية القاهرة جريمة مروعة كادت تذهب ضحيتها أم تعرضت لمحاولة قتل ذبحاً أمام أطفالها، ولم يكن المتهم سوى زوج الضحية.

وتداول سكان القليوبية شريط فيديو حديث لم تتجاوز مدته الدقيقة ونصف، حيث يمسك الأهالي بالزوج الذي كان يعاني من اضطرابات عقلية.

وظهر في الفيديو عدد من الأشخاص متجهين لتسليم المتهم، يدعى"محمد ص"، 37 سنة، لقسم شرطة شبرا الخيمة، بعدما حاول الهرب إثر ارتكاب الجريمة البشعة.
وبحسب مصدر أمني، فإن المتهم أدلى أثناء التحقيقات بكلام غريب ومما جاء فيه: "أثناء نومي.. حلمت بأن زوجتي تخونني لذلك عقدت العزم على التخلص منها".

وأشار المصدر إلى أن الزوجة مازالت علي قيد الحياة داخل غرفة العناية المركزة بإحدى مستشفيات المحافظة.