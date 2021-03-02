مصرع شاب إثر صاعقة رعدية في إدلب

قالت مواقع إخبارية معارضة إن عاصفة رعدية ضربت منطقة “الشيخ يوسف” في ريف إدلب الغربي الاثنين 1 آذار، ما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص المتواجدين في المنطقة.



و ذكرت المواقع أنّ شاباً لقي مصرعه في محيط قرية الشيخ يوسف” التي تبعد حوالي 8 كيلو متر عن مدينة إدلب، ما أدى لوفاته، حيث كان يقوم بالأعمال الزراعية في أرضه.



يُذكر أن التعرض لصاعقة رعدية يؤدي إلى مرور تيار كهربائي شديد في الجسم في غضون أجزاء من الثانية. يُولّد التيار الكهربائي المار في الجسم حرارة عالية، مما يؤدي إلى حروق وتخريب في النسج الداخلية للجسم بالإضافة للنسج الخارجية.



ويعتبر الشخص الموجود خارج دائرة الهطول الشديد ، أكثر عرضةً لخطر الصواعق، لأنَّ البرق يضرب خارج منطقة الهطول الشديد بمسافة 16 كم”.