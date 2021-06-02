مصر تدعو الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع في القاهرة الأسبوع المقبل

دعت مصر الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع في القاهرة الأسبوع المقبل، من أجل الاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني وعلى خطوات «إنهاء الانقسام».



وصرح السفير الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح، أمس أن مصر «ستستأنف اجتماعات الفصائل الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، وكذلك سيكون هناك اجتماع للأمناء العامين بكافة الفصائل عبر تقنية الفيديو كونفرانس من أجل وضع كل الترتيبات النهائية لإنهاء هذا الصراع، والاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووحدة الصف الفلسطيني، ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة».