مصافحة دافئة بين السيسي وتميم

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين، أمير قطر تميم بن حمد آل ثان، على هامش قمة جلاسكو للمناخ "كوب26"، المنعقدة في اسكتلندا.



وأظهرت لقطات فوتوغرافية وقائع مصافحة الزعيمين التي بدت دافئة للغاية، حيث تبادل الاثنان الابتسامات العريضة، وأدى كل منهما المصافحة باستخدام كلتا اليدين.



ولم تنشر المصادر الرسمية في كلا البلدين على الفور تفاصيل بشأن ما دار بين الرئيس المصري والأمير القطري، أو إذا كان الأمر مجرد مصافحة على هامش القمة.



واتفقت مصر وقطر، في كانون الثاني الماضي، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، حسبما قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان.



وأنهت هذه المصالحة، التي دعمتها الولايات المتحدة، خلافاً دام 3 أعوام، بعدما فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حظراً دبلوماسياً وتجارياً مع قطر، وعلقت حركة السفر معها في منتصف عام 2017.