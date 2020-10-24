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مشروع سرّي بين الإمارات والكيان الإسرائيلي يربط البحر الأحمر والبحر المتوسط بأنبوب نفطي

كشف موقع “بلومبرغ” الأمريكي عن تعاون اتفاق بين الإمارات والكيان الإسرائيلي يقضي بإنشاء أنبوب للنفط سري يربط البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أن المسؤولين في الكيان الإسرائيلي ينظرون إلى هذا المشروع على أنه سري للغاية.

وأكد التقرير الذي نشره الموقع أنه وقعت شركة خطوط “أوروبا- آسيا” والشركة الإماراتية “أم إي دي- ريد لاند بريدج” ليمتد مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نقل النفط الخام بين دول الخليج وأوروبا.

وقال التقرير: “إن معظم النفط الذي يرسل إلى أوروبا يمر عبر قناة السويس أو خط صميد المصري بقدرة ضخ يومية 2.5 مليون برميل في اليوم”.

وأضاف الموقع الأمريكي، أن يمكن للمشروع الحصول على دعم الحكومة الأمريكية وبحسب رئيس المجموعة الدولية للتنمية المالية فإن أمريكا والكيان الإسرائيلي والإمارات تدعم الجهود.

يأتي الاتفاق بعدما قامت الإمارات التي تعد ثالث دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك، بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي في آب الفائت.