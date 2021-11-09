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مسؤول إيراني يزور دمشق لبحث استئناف الرحلات السياحية بين البلدين

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، وصل إلى العاصمة السورية دمشق، للتباحث حول استئناف الرحلات الدينية والسياحية بين البلدين.

ووفقاً لوكالة “فارس” الإيرانية، فإن رشیدیان والوفد الإيراني المرافق له وصل دمشق، الاحد 8/11/2021، واستقبله السفير الإيراني في سوريا ومساعد وزير السياحة السوري ورئيس مكتب وزير الأوقاف.

وبحث رشيديان، خلال الزيارة، مع المسؤولين السوريين “التمهيدات المطلوبة حول استئناف الرحلات السياحية إلى سوريا وزيارة ضريحي السيدة زينب والسيدة رقية عليهما السلام”.

وفي هذا السياق تم إعداد البروتوكولات الصحية اللازمة وإرسالها إلى المسؤولين السوريين بهدف استئناف الرحلات السياحية إلى سوريا.