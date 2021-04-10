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مسؤول أمريكي: واشنطن تعتزم رفع بعض العقوبات عن إيران

قال مسؤول أمريكي كبير إن واشنطن تعتزم رفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي مع إيران، مؤكداً في نفس الوقت أن هذا لا يعني رفع جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2017.

وأضاف المسؤول في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن الولايات المتحدة ترى بعض المؤشرات على جدية إيران خلال المحادثات غير مباشرة في فيينا لكنها غير كافية، مشيراً إلى أنّ المحادثات ستكون أسهل إذا جرت بشكل مباشر بين واشنطن وطهران.وقال المسؤول إن هناك علامة استفهام رئيسية حول مطالبة طهران المتكررة لواشنطن برفع جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2017، لافتاً إلى أن الإصرار الإيراني على هذا المطلب، "يقود إلى مأزق وطريق مسدود".

أما عن العودة لشروط الاتفاق النووي، أفاد المسؤول بأن الولايات المتحدة قدمت خلال محادثات فيينا مقترحات "جادة للغاية" لإيران من أجل إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، وأنها تتوقع من طهران أن تظهر نفس "الجدية".