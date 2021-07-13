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مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون عدداً من المدنيين بريفي الرقة وحلب

واصل مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جرائمهم ضد الأهالي في مناطق انتشارهم بريفي الرقة وحلب الشمالي وأقدموا على اختطاف عدد من المدنيين وابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وذكرت مصادر محلية أن مرتزقة الاحتلال التركي مما يسمى “الجبهة الشامية” اختطفوا ثلاثة مدنيين من مدينة تل أبيض الواقعة بريف الرقة الشمالي وقاموا بابتزاز ذويهم وطلب فديات مالية باهظة وبالعملة الأجنبية مقابل الإفراج عنهم.

وفي ريف حلب الشمالي أشارت المصادر إلى قيام مجموعات إرهابية من “الجبهة الشامية” أيضاً بشن حملة مداهمات ترافقت مع عملية ترويع للأهالي وخاصة الأطفال والنساء عبر إطلاق الأعيرة النارية في ناحية راجو بمنطقة عفرين واختطفت مدنياً واقتادته إلى جهة مجهولة قبل أن تطالب ذويه بدفع فدية مالية بالعملة الأجنبية.

وأقدمت في الأول من الشهر الجاري مجموعة من مرتزقة الاحتلال التركي مما يسمى “فرقة الحمزات” الإرهابية على اختطاف ستة مدنيين من سكان قريتي كوليان تحتاني وحسن كلكاوي في منطقة عفرين شمال غرب حلب وقامت بابتزاز ذويهم وطلب فديات مالية باهظة مقابل الإفراج عنهم.