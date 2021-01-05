مرةً أخرى تعثر مفاوضات سد النهضة لهذا السبب

مرةً أخرى، تعثرت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وذلك بسبب رفض السودان المشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا حول ملء وتشغيل السد.وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع يوم الاثنين في الرابع من كانون الثاني 2020، حيث أعلنت مصر إنهاء الاجتماع مع إثيوبيا.



وعلى ذلك، أعلن السودان تحفُّظه على المشاركة في الاجتماع، مشدّداً على تمسكه بـ«العملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي إعمالاً لمبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، على أن يلعب الخبراء دوراً أكثر فاعلية في تسهيل التفاوض»، وفقاً لما أفادته وسائل إعلام عربية.



في المقابل، أفادت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان لها أنه «استناداً إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي عُقد الأحد، كانون الثاني 2020، تقدمت الخرطوم بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي والمراقبين مساء اليوم نفسه».



من جهتها، ذكرت وزارة الري المصرية، في بيان لها، أن «دولة السودان لم تشارك في جولة المفاوضات حول سد النهضة، ما أدى إلى إنهاء الاجتماع، والاتفاق على رفع الأمر إلى وزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي»وأضافت الوزارة «أنه يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده يوم 10كانون الثاني الجاري، خاصةً أن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».



وكانت القاهرة والخرطوم وأديس أبابا قد انخرطت، أمس الأحد، في مفاوضات سداسية عبر تقنية "فيديو كونفرنس" حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد توقفها نحو شهر، برعاية الاتحاد الإفريقي.