مدفأة كادت تودي بحياة عائلة سورية في تركيا

أصيبت عائلة سورية بحالة تسمم إثر انبعاث غاز من مدفأة في منزلهم بولاية كارابوك شمال غربي تركيا.



وأفاد موقع “Cnn turk”، بأن “8 أشخاص سوريين مِن عائلة واحدة في قرية بوستانبوكو، بولاية كارابوك، أصيبوا بالتسمم نتيجة تسرب غاز أول أكسيد الكربون من مدفأة تعمل على الفحم”.



وأضاف الموقع التركي أن الأب “وليد السيد” البالغ من العمر 39 عاماً، اتصل بخدمة الطوارئ بعد أن اشتكى هو وأفراد عائلته مِن الغثيان في الغرفة التي يوجد بها موقد يعمل على الفحم، مشيراً إلى أن الفرق الطبية توجهت إلى منزل العائلة واقتادتها إلى المشفى.



وتتراوح أعمار الأطفال بين الـ 3 إلى 14 عاماً، وما زالوا في المشفى يتلقّون العلاج، ووضعهم الصّحي أصبح مستقراً.



وتتكرر مثل الحوادث المذكورة في عدد من البلدان، حتى في سوريا، لذلك يتم التشديد مراراً على ضرورة فصل المدافئ عن الكهرباء خلال النوم، أو فتح النوافذ عند استخدام مدافئ الفحم أو الغاز، تحسباً لأي مكروه.



يذكر أن “أول أكسيد الكربون” هو غاز ليس له لون ولا رائحة ولا طعم يَتصاعد عند حرق البنزين، أو الخشب، أو البروبان، أو الفحم أو غيرها من الوقود، وقد تَسمح الأجهزة والمحركات ذات التهوية غير السليمة، ولا سيما في الأماكن المغلقة بإحكام، بتراكم أول أكسيد الكربون إلى مستويات خطيرة.



ومن أعراض التسمم بالغاز المذكور: “الصداع الخفيف، الضَّعف، الدوار، الغثيان أو القيء، ضيق النفس، التشوُّش، تَغَيُّم الرؤية، فقدان الوعي”، فضلاً عن أن الإصابة بالتسمم به قد تكون في بعض الحالات خطيرةً، خاصّة مع الأشخاص النائمين أو الغائبين عن الوعي.















