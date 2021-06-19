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مختص تغذية يحدد الأطعمة التي لا يجوز تناولها مع الموز

قال بافيل إيسانباييف، المختص المعروف في مجال إنقاص الوزن، إنه توجد بعض المواد الغذائية والأطعمة التي لا يجوز بأي حال تناولها مع الموز الناضج وغير الناضج.


وأضاف الخبير: "الموز، هو مادة غذائية لا تسبب الحساسية، لذلك يسمح بتناوله حتى من قبل الأطفال الصغار. ولكن مع ذلك، لا يجوز للذين يعانون من ضعف هضم الألياف الغذائية وكذلك للذين يعانون من مشاكل في الأمعاء والبنكرياس والمرارة، تناول الموز غير الناضج، لأن تناوله في هذه الحالة، سيؤدي إلى انتفاخ في البطن".

وتابع الخبير القول: "لا يجوز كذلك تناول الموز، مع المصادر الأخرى للألياف. على سبيل المثال، عند تحضير سلطة فواكه، لا يجوز إضافة التفاح أو الخضار إلى الموز غير الناضج، لأنها ستزيد من تأثير الانتفاخ".

ونوه إيسانباييف، بأنه في حالة عدم وجود هذه الأمراض، يكون الموز غير الناضج مفيدا. لأنه يحتوي على النشاء المقاوم، الذي يعمل على تطبيع عمل الجهاز الهضمي.

وحذر الاختصاصي من أن "الموز الزائد النضج يحتوي على الكثير من السكر، ولذلك ينصح بتناول حلوى تحتوي ugn الموز والشوكولاتة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم".


المصدر: نوفوستي