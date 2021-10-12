محلج العاصي يستلم 140 طناً من الأقطان المحبوبة

بدأ محلج العاصي في حماة استلام الأقطان المحبوبة من مزارعي الرقة.



وبين مدير المحلج المهندس ياسر حلبية أنه تم استلام أكثر من 140 طنا من قبل مزارعي الرقة حيث تم تجميعها في مركز السبخة ومن ثم تسليمها لمحلج العاصي لافتا إلى أن هناك دفعات ستصل تباعا من مزارعي الرقة مع تواصل عمليات جني المحصول.



وأوضح أن الأقطان الزراعية المستلمة تتم معالجة البذور الناتجة عنها وتسليمها لمؤسسة إكثار البذار وخاصة صنف رقة 5 لتقوم المؤسسة بتوزيعها على المزارعين ليصار إلى إعادة زراعتها مبيناً أن المحلج يقدم كل التسهيلات اللازمة للموردين لاستلام المحصول.