تعرض رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة استهدفت مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد بطائرة مسيرة.



وأكد مصدر حكومي عراقي، أمس الأحد، إصابة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في محاولة الاغتيال التي تعرض لها الليلة الماضية.



وقال المصدر إن "الكاظمي أصيب في يده، والإصابة لم تكن بليغة وإنما طفيفة ولم تؤثر على حركته".



وأضاف، أن "عدد المصابين من أفراد حمايته بلغ 10 أشخاص".



وبحسب معلومات خاصة فإن طائرة مسيرة حامت في محيط مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء لأكثر من ثلاث دقائق، وبدأ طاقم الحماية بإطلاق النار عليها لإسقاطها لكنه لم يتمكن من ذلك.



ومع اقترابها من المنزل كثف إطلاق النار عليها بأوامر من مسؤولين في مكتب الكاظمي، مع اتخاذ إجراءات لحماية رئيس الحكومة، لكنها أسقطت ما تحمله من مقذوفات.



ووفقا للمعلومات فإن المكان الذي استهدف، هو منزل الكاظمي الخاص، الذي كان مقرا لمؤسسة الذاكرة التي يقودها والتي تعنى بأرشفة الوثائق العراقية، ويقع المنزل بالقرب من منزل رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي.



ودانت الولايات المتحدة أمس الأحد محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووصفتها بـ"العمل الإرهابي الواضح".



وفي أول تعليق إيراني رسمي على الحادث، وصف شمخاني في بيان عبر "تويتر" محاولة اغتيال الكاظمي بأنها "فتنة جديدة" يجب البحث عن خلفياتها في "مراكز الفكر الأجنبية" التي أنشأت ودعمت الجماعات الإرهابية واحتلت العراق ولم تجلب للشعب العراقي سوى انعدام الأمن والخلافات وعدم الاستقرار.



كما دان الرئيس اللبناني، ميشال عون، محاولة الاغتيال التي تعرض لها فجر اليوم الأحد، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من خلال استهداف منزله بقصف صاروخي.



واعتبر ميشال عون أن "هذه المحاولة تستهدف ليس فقط شخص الرئيس الكاظمي، بل كذلك الاستقرار والأمن في العراق والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية وتفعيل الاقتصاد الوطني وتوفير حياة هانئة للشعب العراقي الشقيق".

المصدر: RT