محافظة دمشق تحدد أسعار بدل خدمات المقاهي

بيّن مصدر في محافظة دمشق أنه تم تحديد أسعار بدل خدمات المطاعم والسندويش والمعجنات وبدل خدمات المقاهي والمنتزهات في دمشق وذلك بناء على كتاب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.وبحسب القرار أصبح سعر كيلو المسبحة نسبة الطحينة 20% بـ 4200ليرة، وكيلو الحمص المسلوق خالي المرق بسعر 2400ليرة، والفول المسلوق خالي المرق 2000ليرة.



وصحن المسبحة بالزيت مع سرفيس 3 أنواع وخبز 1800 ليرة، وصحن فول بالزيت 1800ليرة، وصحن حمص حب بالزيت وسرفيس خبز 1800ليرة، وصحن حمص باللبن والزيت وسرفيس وخبز بسعر 2000 ليرة.



أما صحن البيض المقلي بالزيت أو السمنة مع سرفيس وخبز 1800 ليرة للبيضتين، وصحن متبل بالزيت مع سرفيس وخبز 1700 ليرة.وصحن فول بالزيت واللبن مع سرفيس 3 أنواع وخبز 2000 ليرة، وزبدية فتة بالسمن أو الزيت مع سرفيس 3 أنواع بسعر 2300 ليرة لكل 500 غرام.



وأصبح سعر قرص الفلافل وزن 22غرام 90 ليرة، وسندويش الفلافل 4 أقراص بخبز سياحي أو مشروح مع بندورة ومخلل ولبن 900 ليرة، والسندويش 6 أقراص بالإضافة إلى الحشائش 1200 ليرة للخبز، أما في حال كانت بالصمون فسعرها 1300 ليرة.



فيما أصبح سعر سندويش البطاطا بخبز الصمون مع كتشب وسلطة إيطالية 1500 ليرة لكل 100غرام بطاطا، وسندويش المرتديلا بخبز الصمون والكتشب وزن 80 غرام مرتديلا 1300 ليرة، والمرتديلا مع القشقوان بالصمون 1700ليرة.



أما سعر سندويش الهمبرغر مع البيض والبطاطا والكتشب والمخلل 60 غرام و40 غرام بطاطا وبيضة واحدة بسعر 2500 ليرة، وبدون بيض 2200 ليرة، أما سندويش البيض المسلوق بخبز صمون أو سياحي مع بندورة بسعرة 1000ليرة للبيضة، وذات السندويشة لكن مع بيضتين 1300ليرة.



وبحسب القرار أصبح سعر سندويش لبن مصفى بخبز صمون أو سياحي مع زيت وزيتون 50 غرام لبنة بسعر 1000ليرة، أما سندويش جبنة شلل أو حلوم أو القشقوان بخبز صمون وزن 80 غرام جبنة 1500ليرة.



وسعر سندويش القشطة مع مربى بخبو الصمون 40 غرام مربى و40 غرام قشطة 1200ليرة، وسندويش حلاوة مع زبدة نباتية بخبز صمون 50 غرام حلاوة و20 غرام زبدة بسعر 1200ليرة.



أما أسعار سندويش لحم الدجاج بخبز الصمون مع مخلل وسلطة 80 غرام لحم فروج بسعر 2700 ليرة، أما سندويش المقالي المتنوعة بخبز الصمون أو السياحي مع مخلل وبندورة 100غرام مقالي بسعر 1400ليرة، وسعر سندويش سودة الدجاج بخبز الصمون أو السياحي مع مخلل وسلطة 80 غرام سودة بسعر 2500 ليرة.



كما حدد القرار أسعار المعجنات وأصبحت على الشكل التالي، قرص جبنة أو زعتر أو محمرة أو سبانخ 250 ليرة لكل واحدة منهم، وقرص جبنة القشقوان أو محمرة بالقشقوان أو قشقوان ومرتديلا أو قرص بيتزا 500 ليرة لكل قرص منهم، أما أجرة تصنيع القرص 100ليرة للقرص الواحد.



أيضاً، حدد القرار أسعار بدل خدمات المقاهي والمنتزهات لتصبح على الشكل التالي كأس شاي كبير (خمير _ظرف) أو فنجان القهوة أو كأس زهورات كبير أو كأس كابتشينو أو ميلو بحسب المستوى (مستوى أول 1200ليرة والثاني 100ليرة والثالث 700ليرة) للكأس الواحد.أما سعر الأركيلة معسل أو تنباك أيضاً بحسب المستوى المستوى الأول 3600 ليرة والثاني 3200 ليرة والثالث 2800 ليرة.