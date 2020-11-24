محافظة اللاذقية تخصص ساحات لأكشاك ذوي الشهداء وفق معايير محددة

خصصت محافظة اللاذقية ساحات لأكشاك ذوي الشهداء بموجب التعميم الوزاري الوارد من وزارة الدفاع لمن استكملوا بياناتهم.



وقال نائب محافظ اللاذقية فراس السوسي إن القائمة مرتبة وفق تسلسل الأفضلية لــ 90 من ذوي الشهداء والجرحى ممن استكملوا بياناتهم.



وبين أنه سيتم تخصيص ساحات في مدينتي اللاذقية وجبلة لإقامة الأكشاك وتوفير البنى ومستلزمات عملها مع ضوابط لمنح التراخيص بالتنسيق مع مجالس المدن على أن تكون الأكشاك موحدة من حيث المظهر الخارجي والأقل كلفة وضمن معايير لكل كشك، من حيث المواد المراد بيعها ومواعيد العمل ومتابعة عملها ومعالجة المخالفات المرتكبة.



ولفت إلى أنه تم التأكيد على متابعة كافة الطلبات المقدمة لمكتب ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين بالأمانة العامة للمحافظة والذين لم يستوفوا بياناتهم بشكل كامل لاستكمالها ومخاطبة اللجنة المركزية فيها.



وبيّن السوسي أن الأحقية تكون للشهيد المتزوج فقط كزوجته أو أحد أولاده وأن تكون أسرة الشهيد غير مستفيدة من فرصة عمل وللجرحى ممن تكون نسبة العجز 70 بالمئة فما فوق.





باسل يوسف