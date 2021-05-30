مجانا..وسائط نقل لطلاب الامتحانات والمراقبين في القلمون

أعلنت إدارة جمعية أصدقاء القلمون في دير عطية في محافظة ريف دمشق أنها اتخذت كل التدابير اللازمة لنقل الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي مجاناً، إضافة إلى الطلاب الأحرار من طلبة شهادة التعليم الأساسي (التاسع)،حيث جاءت مبادرة جمعية أصدقاء القلمون هذه بالتعاون مع الجمعية الخيرية في دير عطية بقصد التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي باتت الأسرة تعاني منها في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على سورية.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء القلمون إلى أن الجمعية الخيرية في دير عطية قدمت ثلاث حافلات (بولمان) حديثة مجانية لنقل المعلمات والمعلمين المراقبين الذين يقدر عددهم بأكثر من 50 مراقباً ومراقبة لهذه الامتحانات، كما تم التعاقد مع شركة نقل خاصة لنقل ما يقارب 350 طالباً وطالبة من المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة وأيضاً مجاناً.



وأكد صاحب الشركة التي تم التعاقد معها لنقل الطلاب توفير خدمة النقل المجانية بالتعاون مع جمعية أصدقاء القلمون لجميع الطلاب في مدينة دير عطية من المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة- دورة 2021، ولفت الى أنه ينبغي على الطلاب متابعة صفحة جمعية أصدقاء القلمون على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على الأماكن التي تم تحديدها، حيث سيتم منها نقل الطلاب إلى مراكز الامتحان.