لن تتخيلها.. 20 فائدة مدهشة للكمون المغلي ستدفعك لتناوله يومياً

يتضمن الكمون على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، كما يدخل في الكثير من الخلطات الطبية العلاجية والوقائية؛ وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة، ومركبات الفلافونويد، والأنيثول، والسيامين، وحمض الفوليك، والألياف، والبروتينات، والفيتامينات، والمعادن الأساسية الضرورية لصحّة الجسم.



ووفقاً لما ذكره موقع “هيلث لاين”، إليكم فوائد تناول مغلي الكمون .



1- يساهم في علاج الحموضة، لاعتباره من الموادّ القلوية، التي تعادل الحموضة الزائدة. يكافح الميكروبات، والبكتيريا المسبّبة للأمراض.



2- يعمل على فتح الشهية.



3- يساعد على تحسين وظائف البنكرياس.



4- يساهم في تسريع عملية التئام الجروح والتقرحات.



5- يعمل على الرغبة الجنسية.



6- يقوي أداء الجهاز المناعي.



7- يساهم في طرد السموم من الجسم.



8- يعمل على علاج فقر الدم، لاحتوائه على الحديد.



9- يساهم في محاربة أعراض التهاب المفاصل.



10- يكافح أمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو، والسعال، ويخلّص الأنف من الاحتقان والنزيف.



11- يقوي إدرار الحليب خلال الرضاعة الطبيعية.



12- يعمل على زيادة معدل التمثيل الغذائي، وبالتالي يزيد حرق الدهون، والسعرات الحرارية الزائدة، ويخفّف الوزن.



13- يحارب مشاكل المجاري البولية، ويدر البول، ويفتت الحصى.



14- يساهم في علاج الأرق، ويخفف أعراض التعب والإجهاد. يكافح السرطان، ويمنع نمو وانتشار الجذور الحرة في الجسم.



15- يحارب على الديدان المعوية.



16- يساعد على تنقية البشرة، ويخلصها من البقع الداكنة، والحبوب، والبثور.



17- يعمل على تخفيف آلام الأسنان.



18- مفيد البصر، ويمنع قصور النظر، والمياه الزرقاء.



19- يساهم في تهدئة تقلّصات الرحم، خلال الدورة الشهرية.



20- يساعد على علاج ألم البطن، الناتج عن تناول الوجبات الغذائية الدسمة.