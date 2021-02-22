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"لصوص الدواليب" طقم الدواليب يصل إلى 3 مليون” .. ظاهرة سرقة قطع السيارات تنتشر

"لصوص الدواليب" طقم الدواليب يصل إلى 3 مليون” .. ظاهرة سرقة قطع السيارات تنتشر

انتشرت ظاهرة سرقة إطارات وبطاريات السيارات في اللاذقية حيث تعرض عدة أشخاص في المدينة والريف لسرقة أجزاء من سياراتهم، تحت جنح الظلام.

وقال مصدر في قيادة شرطة اللاذقية: إن “الأقسام الشرطية والفروع نظمت عددا ليس بقليل من الضبوط بحق أشخاص يمتهنون سرقة الإطارات والبطاريات التي درجت مؤخراَ، من سيارات مركونة، بقصد التجارة”.

وأوضح المصدر أن “أغلب السيارات المستهدفة نوع كوري مثل: كيا، هيونداي، كونها منتشرة اكتر بين الناس وأغلب أعمار المقبوض عليهم في العشرينات”.

طقم الدواليب بـ 3 مليون

من جهة ثانية قال تاجر يعمل في مجال السيارات واكسسواراتها : إن “أسعار الإطارات تبدأ حسب مقاساتها من سعر 600 ألف لطقم الدواليب (أربعة دواليب) لتصل حتى 3 مليون ليرة حسب منشأ الصنع، كوري، ياباني، صيني، تايواني”.

وأضاف: “نشتري الإطارات من كافة المصادر، ولا نحتاج لفواتير في أغلب عمليات الشراء والبيع، ويميل الزبون أكثر للمستعمل وبحالة جيدة، ليوفر المال بدلاََ من شرائه دواليب الوكالة”.

بطاريات مستعملة للبيع

وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي وزيادة ساعات التقنين في الآونة الأخيرة في المحافظة، ازداد الإقبال على شراء البطاريات ذات الاستطاعة الكبيرة.

وقال أحد العاملين في محل” اسكيف” للكهربائيات: “نبيع بطاريات سيارات وبطاريات صغيرة جديدة للزبائن، وتتراوح أسعار البطاريات بحسب حجمها واستطاعتها من 40 ألف لغاية 300 ألف ليرة، بالإضافة لسعر الشاحن”.

ويضيف: “هناك محلات معينة معروفة في اللاذقية تقوم بشراء البطاريات المستعملة وبيعها، دون معرفة مصادر البطاريات وتكون أسعارها خفيفة على جيبة الزبون “.

يذكر أن اللاذقية تعاني حالياَ من انتشار عصابات تقوم بسرقة الإطارات والبطاريات لبيعها، وبأسعار منافسة، بينما تقوم الجهات الأمنية بملاحقتهم لتقديمهم للقضاء المختص.

 

 



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