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لبنان: 20 ضحية وعشرات الجرحى في انفجار خزان وقود في عكار

سقط عدد كبير من الضحايا في انفجار صهريج للوقود، مساء أمس السبت، في التليل بمنطقة عكار شمال لبنان.

وأوعز وزير الصحة حمد حسن  للمستشفيات باستقبال جرحى الانفجار على نفقة الوزارة، مشيرةً إلى أن فرق الإنقاذ تواجه مشكلة في نقل الجرحى نتيجة أزمة الوقود.

بدوره، أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن فرقه نقلت 20 ضحية و79 جريحاً من مكان وقوع الانفجار، كما أعلنت المراكز الصحية في المنطقة حاجتها الملحة للتبرع بالدم.

وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن طلب، عبر تغريدة على حسابه على "تويتر"، من جميع المستشفيات في عكار والشمال وصولاً إلى بيروت، استقبال جرحى التليل على نفقة وزارة الصحة العامة "دون تردّد".

هذا وأعرب رئيس الجمهورية ميشال عون عن ألمه الشديد على ضحايا الانفجار، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وقال: "إن هذه المأساة التي حلت بمنطقة عكار العزيزة أدمت قلوب جميع اللبنانيين الذين يقفون اليوم مع أبناء المنطقة في هذه المحنة التي المت بهم".

كما طلب الرئيس عون من القضاء المختص إجراء التحقيقات اللازمة لكشف الملابسات التي أدت الى وقوع الانفجار، مشدداً على تكثيف البحث للتأكد من عدم وجود مفقودين.

وعانت مختلف المناطق اللبنانية، في الفترة الأخيرة، من شحٍ في المحروقات، خاصةً بعد قرار المصرف المركزي في البلاد رفع الدعم​ عن ​المحروقات، وهو الأمر الذي تسبب بموجة غضب تخللتها أحداث أمنية ومداهمات للجيش والمواطنين لمستودعات تخزين المحروقات.  