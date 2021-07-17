لبنان: سيتم التوقيع على استيراد الفيول من العراق قريباً

قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الجمعة 16/7/2021، إن كل الإجراءات بشأن استيراد الفيول من العراق قد أنجزت، مشيراً إلى أن العاصمة بيروت تنتظر تحديد موعد التوقيع في بغداد.



ويأتي إعلان اللواء ابراهيم، بعد مصادقة الحكومة العراقيّة في 9 حزيران/يونيو الماضي، على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم إلى مليون طن.



وسبق ذلك، إعلان وزارة النفط العراقية في 21 كانون الاول/سبتمبر 2020 الاتفاق مع الجانب اللبناني على بدء تصدير الوقود إلى بيروت في عام 2021، وفقاً للأسعار العالمية.



وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عبّر عن امتعاضه لمشهد طوابير انتظار اللبنانيين أمام محطات الوقود، قائلاً إنه لا يقبل للشعب اللبناني هذا الأمر، وأكد جاهزيته للمساعدة في هذا الأمر.



ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً حادّاً منذ أواخر عام 2019، وبعد انفجار مرفأ بيروت، ما ولّد انفجاراً شعبياً نتيجة تردّي الوضع المعيشي الصعب اقتصادياً، وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بصورة تدريجية، وفقدت أكثر من 85% من قيمتها أمام الدولار.



وحذّر البنك الدولي في تقريرٍ له، من أن الأزمة في لبنان، اقتصادياً ومالياً، من المرجَّح أن تصنَّف "ضمن أشدّ 10 أزمات، وربّما إحدى أشدّ 3 أزمات، على مستوى العالم، منذ منتصف القرن الـ19".