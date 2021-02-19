لبنان.. تهريب لاجئين سوريين إلى قبرص وهذا ما حصل

ألقت قوى الأمن الداخلي اللبنانية القبض على ثلاثة متورطين بينهم سوري، بتهريب لاجئين سوريين من لبنان إلى قبرص بطريقة غير شرعية، عبر البحر.



وأعلنت المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها أنه «وبعد الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها عناصر قوى الأمن، تمكّنت من تحديد هوية ثلاثة متورطين بعمليات تهريب أشخاص إلى قبرص عبر شاطئ العبدة، وهم كل من ق. ح. (مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني ) وح. ع. (مواليد عام ۱۹۷۳، لبناني) وف. ن. (مواليد عام ۱۹۸۱، سوري)».



وبعد عمليات رصد ومراقبة، تمكّنت قوة خاصّة في الشعبة من توقيف الأول والثاني في بلدة الضنّيّة، والثالث في بلدة ببنين بعكّار، وبتفتيشهم، ضُبط بحوزة الأول مسدس حربي.



وخلال التحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تورّطهم بعمليات تهريب أكثر من /60/ شخصاً غالبيتهم من التابعية السورية بطريقة غير شرعية عبر شاطئ العبدة إلى قبرص لقاء مبلغ 2000 دولار أميركي عن الشخص الواحد.