لافروف يبحث مع غراندي عودة اللاجئين إلى سورية
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لافروف يبحث مع غراندي عودة اللاجئين إلى سورية

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي مسألة عودة اللاجئين إلى سورية.

ولفت لافروف انتباه غراندي خلال لقائهما أمس إلى ضرورة تنشيط جهود المجتمع الدولي لضمان عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والذين سيسهمون في جهود التعافي وإعادة الإعمار في البلاد.

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية.. إن "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول مشكلة اللاجئين والمشردين داخلياً والأشخاص دون جنسية في العالم بما في ذلك وسط جائحة كورونا كما ناقشا مختلف جوانب التعاون بين مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وروسيا".

بدوره أعرب غراندي عن تقديره لدور روسيا النشط في الجهود المبذولة لحل المشاكل العالمية للهجرة القسرية والتدابير المتخذة في روسيا لتنظيم الجوانب القانونية للاجئين وطالبي اللجوء.