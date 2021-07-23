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لافروف يأمل بعقد جولة جديدة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور قريباً

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله بعقد جولة جديدة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور السوري في جنيف قريباً.

وقال لافروف في مستهل محادثاته مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون في موسكو اليوم إن “هذه فرصة جيدة في هذه المرحلة لتبادل الآراء والتقييمات”.

وأشار لافروف إلى أن الاستقرار الذي تشهده سورية لا ترافقه جهود المجتمع الدولي لحل القضايا الإنسانية واستعادة البنية التحتية من أجل العودة الآمنة للاجئين السوريين معرباً عن أمله بأن يتغير الوضع إلى الأفضل مع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2585 المتعلق بتمديد إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية.

من جانبه اعتبر بيدرسون أن تقدم عملية التسوية السياسية للأزمة في سورية يتطلب نفس الفهم المشترك المتعلق بحل القضايا الإنسانية في البلاد لافتاً إلى اللقاءات الدولية التي أجراها في وقت سابق حول الوضع في سورية ومنوهاً في الوقت ذاته بالدعم الروسي لعمله.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغى فيرشينين والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف بحثاً مع بيدرسون في الرابع من الشهر الجاري حل الأزمة في سورية.