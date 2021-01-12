كيفية استخدام تطبيق “سيجنال” البديل لـ”واتساب”

أصبح تطبيق “Signal” التطبيق الأكثر تنزيلاً على متجر “آبل” في الهند التي تعد أكبر دولة مستهلكة لتطبيق “واتساب”، كما شهد أكثر من 10 ملايين عملية تنزيل على متجر “غوغل”.



وتأتي هذه الزيادة بعد أن بدأت شروط تحديث “واتساب” المثيرة للجدل في الظهور للمستخدمين، والتي تنص على نقل بيانات المستخدمين إلى فيسبوك وإلا سيتم حذف التطبيق.وأوصى كل من الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك، وعبقري التكنولوجيا إدوارد سنودن، والرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” جاك دورسي، باستخدام “Signal” وترك “واتساب”، وعلى ما يبدو فإن التطبيق سيكون رائجًا في الفترة المقبلة



ويمكن تنزيل تطبيق “سيجنال” من متجري “آبل” و”غوغل”، وبالنسبة لمستخدمي أيفون فإنه يعمل على نظام التشغيل “iOS 9.0” أو أحدث ومتوافق مع أجهزة “آي باد” و”آيبود تاتش”، وبالنسبة لمستخدمي “أندرويد” فهو يعمل على نظام التشغيل بدءًا من “أندرويد 4”.



وبعد تنزيله وتثبيته، يتم إدخال رقم الهاتف، وسيطلب إدخال رمز مكون من ستة أرقام سيرسله التطبيق عبر الرسائل القصيرة،.



وسيطلب التطبيق إذناً لإرسال الإشعارات، بعد ذلك يمكن تعيين صورة الملف الشخصي والاسم، وهو ما سيظهر لجهات الاتصال على التطبيق.



ويمكن لمستخدمي “أندرويد” تعيينه كتطبيق افتراضي، بمعنى أنه سيتم الاحتفاظ برسائل التطبيق والرسائل القصيرة SMS الخاصة بهم في مكان واحد.



ويتيح التطبيق للمستخدمين إرسال رسائل نصية ووسائط ورسائل صوتية وفيديو وإجراء مكالمات صوتية وفيديو باستخدام تقنية التشفير من طرف إلى طرف.



ولإنشاء رسالة على Signal، سيطلب إذناً للوصول إلى جهات الاتصال الخاصة، ويمكن القبول ليتم إضافتها بشكل تلقائي، أو الرفض وإدخال جهات الاتصال المرغوب بها يدويًا.ويجب على المستخدمين تحديد جهة الاتصال والنقر على أيقونة القلم لكتابة الرسالة، وإذا لم يكن المتلقي يمتلك التطبيق، ستصل له الرسالة على هيئة SMS، وتكون أيضاً بتقنية التشفير من طرف إلى طرف لضمان خصوصية المستخدم.



ولبدء مكالمة صوتية، يتم النقر على أيقونة الهاتف بجانب جهة الاتصال، وعندما يقبل المستلم المكالمة، سيرى المستخدمون رمز قفل صغير بجوار رمز الهاتف، بمعنى أنها تستخدم تقنية التشفير من طرف إلى طرف.



وينطبق الأمر كذلك على مكالمة الفيديو مع منح الإذن للوصول إلى الكاميرا والميكروفون.







وكالات