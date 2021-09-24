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قوى سياسية روسية تقرر عدم الاعتراف بنتائج التصويت الالكتروني والطعن فيها

أعلن الحزب الشيوعي وتحالف القوى الشعبية والوطنية في روسيا، اليوم الجمعة، قرار عدم الاعتراف بنتائج التصويت الالكتروني والطعن فيها.

وقال الحزب الشيوعي وتحالف القوى الشعبية والوطنية إنهما "يعتزمان تنظيم احتجاجات على نتائج التصويت الالكتروني يوم غد السبت". 

من جانبها، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنّها ستجتمع اليوم لإقرار نتائج الانتخابات البرلمانية الروسية، مضيفةً أنّها ستنظر، اليوم الجمعة، في "نتائج التصويت الإلكتروني والاحتجاجات عليها". 

وكانت خدمة مراقبة التصويت عبر الإنترنت في العاصمة موسكو قد كشفت في وقت سابق، أنّ أكثر من مليون شخص أدلوا بأصواتهم  في الانتخابات البرلمانية من خلال ميزة التصويت عن بُعد.

وأشارت خدمة مراقبة التصويت في بياناتها إلى مشاركة نحو 1.2 مليون شخص في التصويت الإلكتروني في موسكو، في يوم الانتخابات الأول. وقالت إن هذه الأصوات شملت كل من الدائرة الانتخابية الفيدرالية الكبرى والدوائر الانتخابية الصغرى.

وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الدوما لمدة 5 سنوات، عبر نظام انتخابي مختلط: 225 نائباً من القوائم الحزبية، و225 نائباً في الدوائر الفردية. ويتنافس 14 حزباً على المقاعد الـ450 في مجلس الدوما الروسي. 