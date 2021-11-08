قصف صاروخي على قاعدة تركية في شمال العراق

تعرضت قاعدة تابعة للقوات التركية في شمال العراق، لقصف بالصواريخ في وقت متأخر من ليل الأحد.



وقال مصدر أمني عراقي إن القصف استهدف قاعدة زليكان التركية بناحية بعشيقة ضمن محافظة نينوى بـ5 صواريخ.



وأضاف أن أعمدة الدخان تصاعدت من منطقة الاستهداف، ولكن لم يعرف حجم الأضرار البشرية أو المادية.



ويأتي هذا الاستهداف الثالث من نوعه خلال عام بعد أن توعدت فصائل مسلحة عراقية بمهاجمة المصالح التركية في العراق على خلفية عملياتها العسكرية شمالي البلاد.



وتشنّ أنقرة عمليات عسكرية متواصلة منذ عامين تقريباً، على حدودها مع العراق، بذريعة مطاردة عناصر مناوئة لتركيا.وكانت بغداد اعتبرت أن العمليات التركية تمثل "خرقاً سيادياً"، وقدمت مذكرات احتجاج رسمي، إلا أن أنقرة لم تكترث لتلك الدعوات والمطالب الدبلوماسية.



وشيدت تركيا، خلال عام 2014، قاعدة عسكرية أطلق عليها "زليكان بعمق 150 كم داخل الأراضي العراقي مستغلة الفوضى التي كانت يشهدها العراق إبان المعارك مع تنظيم داعش.