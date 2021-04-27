قسم شرطة حلب الجديدة يلقي القبض على خمسة أشخاص أقدموا على عدة سرقات

وردت معلومات إلى قسم شرطة حلب الجديدة بحلب بإقدام ثلاثة أشخاص على عرض بطاريات سيارات للبيع يُشتبه بأنها مسروقة .



ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات تمكن قسم شرطة حلب الجديدة من إلقاء القبض عليهم وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة بطاريات ومحتويات بعض السيارات وأبواب حديدية وقطع شوفاجات وحراقات من الأبنية السكنية في حي جمعية الزهراء بمدينة حلب بالاشتراك مع أشخاص آخرين تم القبض عليهم أيضاً ، وقد اعترفوا بسرقة ألواح الطاقة الشمسية ومادة المازوت من أسطح الأبنية السكنية في الحي المذكور وبيعها في الأسواق وتقاسم ثمنها فيما بينهم .





تم استرداد بعض المسروقات ونظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص .



