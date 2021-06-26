قسم شرطة الحميدية بدمشق يلقي القبض على عصابات سرقة ومروجي مخدرات

تمكن قسم شرطة الحميدية في دمشق، من إلقاء القبض على أفراد عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص، أقدموا على سرقة محل تجاري في محلة ( المرجة) معد لبيع الأجهزة الخلوية.



وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على خلع وكسر غلق المحل المذكور ليلاً وسرقة أجهزة خليوية ومبالغ مالية منه، وبدلالتهم تم استرداد ثمانية هواتف نقالة، ومبلغ/ 3.300.000/ل.س ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف ليرة سورية، ومصادرة دراجة نارية كان بحوزتهم وبتدقيق أوضاعهم تبين أن شخصين منهم مطلوبين الأول بجرم سرقة مبلغ تسعة وستين مليون ليرة سورية من منزل في محلة جرمانا، والثاني بجرم سرقة منزل بطريقة الخلع والكسر أيضاً بالمحلة المذكورة كما اعترف أحدهم بإقدامه على سرقة مبلغ مليوني ليرة سورية من محل في شارع الثورة بطريقة التسلق وتبين أن جميعهم من أرباب السوابق بالسرقة وبحقهم عدة سوابق .



وفي سياق آخر تمكن القسم المذكور من إلقاء القبض على أربعة أشخاص لقيامهم بسرقة بضائع تقدر قيمتها بالملايين وذلك بطريقة المغافلة من محل تجاري في محلة (باب الجابية) بدمشق حيث تم استرداد مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ليرة سورية وأحذية متنوعة مسروقة من المحل المذكور.



كما تمكن قسم شرطة الحميدية من إلقاء القبض على مروج مخدرات في محلة (الحميدية) وضبط بحوزته قطع من مادة الحشيش المخدر معدة للترويج، وقام بتوقيف الأشخاص المتعاطين وصودر منهم قنبلة هجومية.



مازالت التحقيقات مستمرة مع الموقوفين وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.