قتل صديقه ليسلب بندقيته ودراجته النارية

استدرج القاتل صديقه بحجة بيعه دراجة نارية فقتله وسلبه البندقية الحربية التي بحوزته ولاذ بالفرار



وبدأت القصة حين وجدت جثة المدعو (يحيى . ع) منذ عدة أشهر بالقرب من دوار السباهي بمدينة حماة



وبعد التحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بأحد أصدقائه المدعو (بشار . م) حيث تم نصب كمين محكم وإلقاء القبض عليه



وبالتحقيق مع المذكور اعترف بعلمه من المغدور بأنه يود شراء دراجة نارية فأعلمه بوجود دراجة عند أحد أصدقائه ويدعى (يوسف) ويريد بيعها وفي اليوم الثاني تم استدراج المغدور بالاتفاق مع ( يوسف ) إلى حي الفيحاء بمدينة حماه بحجة بيعه الدراجة النارية فلم يتفقا على بيعها وغادر (يوسف . ح) مع دراجته



وأثناء مغادرتهما طلب المغدور من المقبوض عليه (بشار . م) حمل البندقية التي كانت بحوزته وعند وصولهما إلى إحدى الطرق الترابية الفرعية قام بإطلاق النار عليه وسلب البندقية الحربية ولاذ بالفرار



وخوفاً من اكتشاف أمره أودع القاتل البندقية عند صديقه المدعو (عبد الرحمن . م) دون إعلامه بالحادثة حيث تم إلقاء القبض عليه واسترداد البندقية المستخدمة بالجريمة .



نظم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهما وتم اتخاذ الإجراء اللازم وتقديمهما للقضاء المختص أصولاً.