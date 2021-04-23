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قائد القيادة المركزية الأمريكية: سنبذل كل ما بوسعنا للتهدئة في القامشلي

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، إن قوات سوريا الديمقراطية “شريك مهم جدا لنا وهي تقوم بحماية جنودنا”.

وأضاف ماكينزي في تصريح لشبكة “رووداو” الإعلامية بشأن الاشتباكات التي تجري بين قوات الآسايش وعناصر الدفاع الوطني في القامشلي: “سنبذل كل ما بوسعنا لتهدئة الوضع… نريد حل مشكلة قامشلو عن طريق الحوار”.

 ويأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه شيوخ ووجهاء ورجال دين ومثقفون في القامشلي بحثا عن التهدئة.

وأسفرت الاشتبكات بين الطرفين عن سقوط ضحايا برصاص عناصر “الدفاع الوطني السوري”، بينهم طفل يدعى محمود عمره 10 أعوام بعد استهدافه مع طفل آخر في شارع الوحدة بمدينة القامشلي، كما أصيب شاب برصاصة في قدمه.
وتجددت الاشتباكات اليوم عقب خرق عناصر “الدفاع الوطني” وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الشرطة العسكرية الروسية.

ونجحت مساعي الوساطة الروسية بوقف الاشتباكات التي اندلعت منذ فجر أمس شمال شرقي سوريا، بين وحدات “الدفاع الوطني السوري” وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا “الأسايش”.

 

 


المصدر: رووداو