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في حلب.. سرق 20 مليون من محل يعمل به وهذا ما حصل ؟!

ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة حلب الجديدة حول تعرّض محله المعدّ لبيع بطاريات السيارات الكائن في حي حلب الجديدة لسرقة مبلغ مالي  وقدره عشرين مليون ليرة سورية ، وذلك من قبل شخص مجهول حاول أيضاً إحراق المحل.

وزارة الداخلية السورية وعبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" قالت إنه «من خلال المتابعة وجمع المعلومات تم حصر الشبهة بأحد العاملين في المحل المدعو ( عبد الرحمن . ح ) وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على سرقة مبلغ ( 17.100.000 ) سبعة عشر مليون ومائة ألف ليرة سورية، ومبلغ (950) تسعمائة وخمسون دولار أمريكي من المحل الذي يعمل فيه لدى المدعي ، حيث دخل الى المحل ليلاً عن طريق فتحة سماوية وافتعل حريق فيه لإخفاء معالم جريمته ولإيهام صاحب المحل باحتراق المبلغ المسروق».

وأضافت أنه «تم استرداد المبلغ المسروق كاملاً ، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص».