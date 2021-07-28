فوربس تكشف عن أكبر الاقتصادات العربية في 2021.. السعودية الأولى و العراق رابعاً

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تصنيفا لأقوى الاقتصادات العربية للعام 2021، حيث احتلت السعودية المركز الأول في التصنيف فيما كانت المفاجئة صعود العراق إلى المركز الرابعة عربياً بعد توقعات إلى صعود ناتجه المحلي بنهاية العام 2021



ووفقا للتقرير الذي نشرته المجلة مؤخرا، فقد احتلت السعودية الصدارة، وسط توقعات بوصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية 2021.



فيما جاءت الإمارات في المركز الثاني، مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي في 2021 مستوى عند 401.5 مليار دولار، تليها مصر، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار.



واللافت في التقرير أن الإمارات تقدمت في 2021 مركزا واحدا عن تصنيفها للعام الماضي، وتقدمت الإمارات على مصر في تصنيف العام الجاري.



وتراجعت مصر مركزا واحدا إلى المرتبة الثالثة عربيا هذا العام، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.



وفي المرتبة الرابعة للعام 2021 حل العراق، بتوقعات وصول ناتجه المحلي الإجمالي إلى 190.7 مليار دولار، فيما جاءت قطر في المرتبة الخامسة، حيث سيبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 166 مليار دولار هذا العام.



المصدر: "فوربس"