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فرع الأمن الجنائي في حلب يسترد (11) جوال مسروق.

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب حول إقدام أشخاص مجهولين على بيع أجهزة خليوية مسروقة في سوق حي (باب جنين ) بحلب حيث يعرضونها للبيع بدون ملحقاتها وبنصف قيمتها.

وبعد المتابعة والمراقبة الدقيقة قام فرع الأمن الجنائي في حلب بتوقيف ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بعرض أجهزة خليوية مسروقة للبيع، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على نشل وسلب الأجهزة الخليوية من المواطنين والمارة في الشارع العام بالاشتراك مع أشخاص آخرين، تمّ إلقاء القبض عليهم أيضاً وتبين أنهم كانوا يستخدمون دراجة نارية وميكروسرفيس بعد طمس لوحته أثناء عمليات النشل والسلب كما اعترف المقبوض عليهم بتعاطيهم وترويجهم المواد المخدرة ضمن أحياء مدينة حلب .

تمّ استرداد أحد عشر جهازاً خليوياً من الأجهزة المنشولة، وحجزت الدراجة النارية والميكروسرفيس وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم جمعياً، وسيتم تقديمهم الى القضاء المختص .