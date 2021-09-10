فتح الحدود البرية بين الأردن والعراق أمام الشاحنات والأفراد

وافقت وزارة الداخلية الأردنية، على فتح الحدود البرية أمام العراقيين المقيمين في المملكة، وذلك تزامناً مع الإعلان عن بدء دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق.



وأعلن السفير العراقي لدى عمان، حيدر العذاري، أن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، وافق على فتح المنفذ الحدودي البري «طريبيل ـــ الكرامة»، أمام العراقيين الذين لديهم أذونات إقامة لدى المملكة لمدة سنة واحدة أو خمس سنوات، بالسفر براً (من وإلى المملكة) بسياراتهم الشخصية، من دون الحاجة إلى موافقات مسبقة.



ونشرت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم، تقدير السفير العراقي لدى عمان لذلك الموقف، إذ عبّر عن «تقديره لموافقة وزارة الداخلية على فتح الحدود البرية أمام العراقيين المقيمين في المملكة والتي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين».



وأوضح أن «القرار سيدخل حيّز التنفيذ حال وصول التعليمات الخاصة به إلى المنفذ البري، والالتزام بالشروط الصحية المتبعة في المملكة».



وكان وزير النقل الأردني، وجيه عزايزه، أعلن بدء دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق، وقال في بيان صحافي إنه «جرى الاتفاق على بدء دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي العراقية بعد المتابعة والتنسيق مع الأشقاء في الجانب العراقي».