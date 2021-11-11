غرفة صناعة حلب: قانون إعفاء مواد أولية من الرسوم الجمركية سيدفع عجلة الإنتاج

أوضح نائب رئيس غرفة صناعة حلب مصطفى كواية أن القانون الذي أصدره الرئيس بشار الأسد اليوم سينعكس إيجاباً على الصناعيين والمستهلكين أيضاَ، وسيساعد على زيادة الصادرات السورية وسيشكل دعماً للصناعات الأربعة الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية، كما سيساعد في ترميم المعامل التي تعرضت للدمار خلال سنوات الـحـرب.



ويقضي القانون رقم 30 لعام 2021 الذي صدر اليوم بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الاخرى المفروضة على الاستيراد.