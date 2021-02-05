غارات جوية على مواقع داعش في البادية

أفادت مصادر ميدانية أن سلاحي الجو السوري والروسي نفذا أكثر من 50 غارة جوية على مواقع تنظيم داعش في البادية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت المصادر أن الغارات الجوية تزامنت مع هجمات نفذها التنظيم خلال الأيام الفائتة ضد مواقع للجيش السوري في مناطق البادية.



ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين على عدة محاور، ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة، مع سقوط قتلى في صفوف التنظيم، وارتقاء عدد من عناصر الجيش السوري.



وتشهد البادية السورية هجمات مكثفة من طرف التنظيم خلال الفترة الأخيرة، حيث يُعتقد أن القاعدة الأمريكية في التنف تغطي على مقاتلي التنظيم، عبر الانسحاب باتجاهها، خاصة أنها باتت تشكل خطَّ إمدادٍ رئيسي لمسلحي التنظيم، ومنطلقاً لشنّ الهجمات سواء نحو نقاط الجيش السوري المنتشرة في البادية، أو باتجاه الحافلات المدنية والعسكرية والقوافل التجارية المارة من الطرق الرئيسية في المنطقة، الأمر الذي أسفر خلال الأشهر القليلة الماضية، عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين والعسكريين السوريين.