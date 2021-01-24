عصابة السرقة في أحياء مدينة دمشق بقبضة الأمن

نتيجة المتابعة المستمرة ومن خلال المراقبة تمكنت إدارة الأمن الجنائي من القبض على ثلاثة أشخاص أقدموا على ارتكاب عشرات حوادث السرقات ( مبالغ مالية من سيارات – معدات وآلات كهربائية من محلات) ضمن أحياء مدينة دمشق وذلك بطريقة الكسر والخلع ليلاً وتقدر قيمة المسروقات بعشرات الملايين تم استرداد معظم المسروقات وتسليمها لأصحابها أصولاً .



وتبين وجود عدة إذاعات بحقهم بجرائم السرقة ، وما زالت التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على باقي المتورطين ،وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً .





وزارة الداخلية