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عصابة السرقة في أحياء مدينة دمشق بقبضة الأمن

عصابة السرقة في أحياء مدينة دمشق بقبضة الأمن

نتيجة المتابعة المستمرة ومن خلال المراقبة تمكنت إدارة الأمن الجنائي من القبض على ثلاثة أشخاص أقدموا على ارتكاب عشرات حوادث السرقات ( مبالغ مالية من سيارات – معدات وآلات كهربائية من محلات) ضمن أحياء مدينة دمشق وذلك بطريقة الكسر والخلع ليلاً وتقدر قيمة المسروقات بعشرات الملايين تم استرداد معظم المسروقات وتسليمها لأصحابها أصولاً .

وتبين وجود عدة إذاعات بحقهم بجرائم السرقة ، وما زالت التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على باقي المتورطين ،وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً .

 



وزارة الداخلية